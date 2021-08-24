Лавров заявил, что Россия готова к обсуждению Афганистана в СБ ООН

БУДАПЕШТ, 24 августа. /ТАСС/. Россия готова к обсуждению ситуации в Афганистане на площадке Совета Безопасности ООН. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Президент Франции [Эмманюэль Макрон] на днях в разговоре с президентом [России Владимиром] Путиным предложил собраться в составе пяти постоянных членов Совета Безопасности, провести обмен мнениями по Афганистану. Мы готовы", - сказал он.

Лавров подчеркнул, что Россия не собирается блокировать работу Совета Безопасности. "В Нью-Йорке предлагают созвать заседание Совбеза в полном составе, то есть с непостоянными членами, мы тоже к этому готовы. Главное, чтобы разговоры в такого рода форматах были посвящены не попытке пропагандировать то или иное свое действие, а нацелены на осознание реальности на земле, чтобы они не были оторванными от этой реальности, и чтобы дискуссии были нацелены на выработку подходов, которые помогут достичь договоренностей между талибами и остальными политическими силами в развитие тех контактов, которые уже начались на прошлых выходных", - добавил министр.

Тема Афганистана на саммитах ОДКБ и ШОС

Ситуация в Афганистане станет центральной темой на предстоящих в середине сентября в Душанбе саммитах ОДКБ и ШОС, добавил глава МИД России.

"Через пару недель в середине сентября состоится саммит ОДКБ в Душанбе, там же будет и саммит ШОС. Ясно, что тема Афганистана и тех последствий, которые сейчас испытывают соседи, да и другие страны в результате американских действий, ни с кем не согласованных, будут в центре внимания", - сказал он.