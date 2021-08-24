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Чижов: речь о новой миграционной угрозе из-за событий в Афганистане не идет

Речь о новой миграционной угрозе из-за событий в Афганистане не идет - Чижов.

Путин утвердил состав российской делегации для участия в 76-й сессии Генассамблеи ООН
Ее возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров
Путин утвердил состав российской делегации для участия в 76-й сессии Генассамблеи ООН
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