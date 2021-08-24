Лавров пригласил главу МИД Венгрии посетить РФ с ответным визитом

БУДАПЕШТ, 24 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров поблагодарил главу МИД Венгрии Петера Сийярто за возможность принять участие в Совещании послов и постоянных представителей Венгрии и пригласил его посетить Россию с ответным визитом.

"У меня также была сегодня возможность в ответ на любезное приглашение Петера выступить на Совещании венгерских послов и постоянных представителей. Диалог с профессиональными дипломатами был конструктивным и обоюдополезным, - сказал он во вторник на совместной пресс-конференции. - В ответ я, конечно же, очень хочу, чтобы Петер приехал в очередной раз в Москву, чтобы мы продолжили наш дружеский и полезный профессиональный диалог на нашей территории".

Как отметил министр, Венгрия является первой страной НАТО, которая пригласила российского министра иностранных дел на встречу с послами. "Я еще раз выражаю признательность Петеру за приглашение, которое мне позволило очень откровенно поговорить с коллегами в не совсем обычном формате, - продолжил Лавров. - Петер сказал, что Венгрия не первая страна ЕС, которая пригласила российского министра на встречу с послами, но я подчеркну, что Венгрия первая страна НАТО, которая это сделала".

По словам Лаврова, российская сторона убеждена, что состоявшийся обмен мнениями будет "способствовать укреплению доверия и созданию новых перспектив для взаимодействия между нашими странами на благо обоих народов".