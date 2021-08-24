Лавров привлек внимание главы МИД Венгрии к действиям НАТО по нагнетанию ситуации в Европе

БУДАПЕШТ, 24 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил на встрече с главой МИД Венгрии Петером Сийярто действия НАТО по нагнетанию напряженности в Европе под лозунгом сдерживания России.

"Мы также привлекли внимание к тем действиям, которые предпринимает Североатлантический альянс по нагнетанию напряженности в Европе под лозунгом сдерживания России", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с венгерским коллегой.

"Напомнили о тех инициативах, которые наша страна еще года два назад внесла на рассмотрение НАТО и которые нацелены на деэскалацию военной напряженности по обе стороны от линии соприкосновения России и Североатлантического блока. Пока до сих пор ответа нет", - указал Лавров.