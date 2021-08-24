Лавров: Россия с уважением отнесется к любым решениям Венгрии по членству в ЕС

БУДАПЕШТ, 24 августа. /ТАСС/. Москва будет относиться с уважением к любым решениям Будапешта по вопросу членства в Евросоюзе. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.

На вопрос о позиции России в случае, если Венгрия решит покинуть Евросоюз, министр ответил: "Это не ко мне вопрос, это вопрос к Венгрии. Мы всегда уважаем выбор суверенных государств, особенно тех, которые ставят во главу угла своей внешней политики свои национальные интересы. Ровно так будем относиться к оценке действий наших венгерских друзей в различных международных форматах".

Глава МИД России добавил, что Москва высоко ценит прагматичную позицию Будапешта о том, что нельзя делать экономические интересы заложником политических игр.

"По международным вопросам состоялась откровенная беседа, в том числе по проблемам, которые появились между Россией и ЕС в результате откровенно антироссийской линии, навязываемой Брюсселю таким агрессивным русофобским меньшинством", - сказал он.

"Мы ценим трезвую и прагматичную позицию Венгрии, которая исходит из того, что при всех разногласиях, а они, наверное, в той или иной степени будут всегда, все-таки необходимо не делать интересы развития, интересы поступательной экономической кооперации заложниками идеологических и политических игр", - подчеркнул министр.