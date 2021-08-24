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Единый день голосования

ЦИК исключил восемь кандидатов от трех партий из списков на выборы в Госдуму

Любовь Баландину, Екатерину Колесникову и Андрея Шалимова исключили из списка "Яблока", Рустама Риянова, Анну Чередниченко, Владимира Цейтлина и Валерию Зайцеву - из списка "Новых людей", Юрия Хрущева - из списка ЛДПР

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Центризбирком России на заседании во вторник принял постановления об исключении восьми кандидатов от партий "Яблоко", "Новые люди" и ЛДПР из федеральных списков для участия в предстоящих выборах депутатов Госдумы.

Любовь Баландина, Екатерина Колесникова и Андрей Шалимов исключены из списка "Яблока" на основании решений исполкома бюро партии. Рустам Риянов, Анна Чередниченко, Владимир Цейтлин и Валерия Зайцева исключены из списка "Новых людей" на основании решений центрального совета партии. В свою очередь Юрий Хрущев исключен из списка ЛДПР на основании решения высшего совета партии.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

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РоссияЕдиный день голосования
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