Лавров: позиции России и Венгрии близки по ключевым вопросам деятельности государства

БУДАПЕШТ, 24 августа. /ТАСС/. России и Венгрии характерна приверженность традиционным христианским ценностям в качестве неотъемлемого элемента внешней и внутренней политики. Об этом заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с вице-премьером Венгрии Жольтом Шемьеном.

Шемьен поприветствовал главу российского дипведомства и подчеркнул, что отношения двух стран находятся на высоком уровне. Российский министр в свою очередь отметил, что провел сегодня переговоры с главой МИД Венгрии Петером Сийярто, а также был польщен приглашением выступить на совещании послов и постоянных представителей страны.

"Состоявшаяся дискуссия подтвердила близость России и Венгрии по ключевым вопросам деятельности государства, включая проведение независимой политики, опирающейся на национальные интересы. Для наших стран характерна приверженность традиционным христианским ценностям в качестве неотъемлемого элемента деятельности и внутри страны, и на международной арене", - сказал Лавров.

"Мы знаем вашу позицию по вашим вопросам, мы ее уважаем и считаем принципиально важным отстаивать такие подходы в условиях, когда их многие пытаются подвергнуть сомнению и ревизии", - подчеркнул он.

Глава российского МИД также передал привет венгерскому политику от председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополита Илариона.

Лавров находится в стране с официальным визитом по приглашению Сийярто.