Путин заявил, что в Госдуме важно сохранять преемственность, но нужны и новые лица

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Госдума должна состоять из опытных людей для сохранения преемственности работы, но в ней должны появляться и новые лица. Об этом во вторник заявил президент России Владимир Путин, выступая на втором этапе съезда "Единой России".

По словам главы государства, "в парламенте должны трудиться грамотные, ответственные, опытные люди", должна "сохраняться преемственность законодательной деятельности".

При этом, продолжил Путин, новое поколение депутатов "должно появляться, заявлять о себе и должно быть поддержано". Он добавил, что в парламенте должны работать люди "с новыми идеями, подходами".

"Отрадно, что "Единая Россия" обновляется, ее кандидаты в Госдуму, в другие органы власти - это неравнодушные, энергичные, деятельные люди, которые своим трудом, своими делами заслужили уважение и признание", - продолжил Путин, уточнив, что речь идет о врачах, учителях, волонтерах, доказавших умение работать в самых сложных условиях. "На вас можно положиться, очень на вас рассчитываю, это очень важно", - заключил президент.