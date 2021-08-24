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Небензя: РФ призывает отказаться от искусственных сроков межсирийского диалога

Постпред РФ при ООН надеется, что спецпосланник по Сирии "сконцентрируется на созыве шестой сессии комитета"

ООН, 24 августа. /ТАСС/. Россия призывает спецпосланника ООН по Сирии Гейра Педерсена не обставлять работу сирийского конституционного комитета искусственными сроками. Об этом заявил во вторник постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности.

"Призываем спецпосланника содействовать межсирийскому диалогу и не обставлять его искусственными предварительными условиями и сроками, - сказал он. - Ожидаем, что спецпосланник сконцентрируется на созыве шестой сессии комитета и не будет отвлекаться на ситуации, которые иногда намеренно раздуваются".

Теги
РоссияНебензя, Василий Алексеевич
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