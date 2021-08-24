Путин поблагодарил все фракции Госдумы за патриотизм и работу в пандемию

"Хочу вновь повторить: благодарен всем партиям, которые до сих пор были представлены в Государственной думе, за патриотическую позицию. И "Единая Россия" играет здесь консолидирующую, объединяющую роль", - сказал Путин, выступая на втором этапе предвыборного съезда единороссов.

Глава государства подчеркнул, что надежная защита страны "от угроз и вызовов, ее безопасное стабильное развитие прямо зависят от качества работы Государственной думы". "Это никакое не преувеличение, так оно и есть", - заметил он.

"В этой связи хочу вернуться к тому, что мы недавно переживали. Нужно было в кратчайшие сроки принимать оперативные, очень важные решения для поддержки граждан, семей с детьми, поддержки экономики", - продолжил президент. По его словам, "Государственная дума, все фракции работали выше всяких похвал". "Спасибо вам большое", - добавил он.

Путин обратил внимание на то, что депутаты ходили на работу, не обращая внимания на угрозу заболеть, что и произошло со многими. "Есть и потери, некоторые депутаты умерли, ушли из жизни", - резюмировал он.