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Шойгу предложил проводить ежегодные конференции по результатам программы "Единой России"

Министр обороны РФ отметил, что таким образом люди смогут видеть результат работы партии

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил проводить ежегодные конференции с обсуждением результатов реализации программы партии "Единая Россия".

"Хотел бы внести предложение. <…> Это предложение - в следующем году провести партийную конференцию, на которой [нужно будет] подвести итоги первого года, <..> и делать это ежегодно до следующих выборов, чтобы люди видели, насколько мы в состоянии выполнить все то, о чем говорили с этой трибуны и со многих трибун по нашей стране", - сказал Шойгу.

Он выразил надежду, что у партии будет возможность реализовать "эту большую, замечательную программу по строительству и созданию, обновлению, развитию больших и замечательных проектов".

Он предложил принять программу и "приступить к ее реализации не только до выборов, но самое главное, после выборов". "Потому что я надеюсь, что у нас тогда будут все возможности, чтобы ее реализовать", - добавил министр.

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Шойгу, Сергей КужугетовичРоссия"Единая Россия"
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