Небензя: РФ считает неуклюжими попытки США оправдать оккупацию ряда районов Сирии

ООН, 24 августа. /ТАСС/. Россия обращает внимание на разграбление нефти в подконтрольных США районах Сирии, попытки оправдать американское присутствие резолюцией ООН 2254 выглядят неуклюже. Об этом заявил во вторник постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности.

"Экономическая ситуация тяжелая, она усугубляется санкциями, а также продолжающимся разграблением сирийской нефти, которая в обход Дамаска открыто вывозится из подконтрольных США нефтеносных районов на северо-востоке Сирии, - сказал постпред РФ. - На этом фоне обратили внимание на неуклюжие попытки американских военных оправдать в публичном пространстве оккупацию США северо-востока и юго-востока Сирии ссылками на резолюцию СБ ООН 2254".

9 августа официальный представитель возглавляемой США международной антитеррористической коалиции полковник Уэйн Маротто утверждал в сообщении в Twitter, что американские силы на северо-востоке арабской республики обладают "четким мандатом" на присутствие "в соответствии с международным правом - резолюцией СБ ООН 2254". Резолюция, принятая в декабре 2015 года, призывает к прекращению огня и участию представителей сирийского правительства и оппозиции в переговорах о политическом устройстве страны.

Небензя призвал США "не искать оправданий там, где их нет и быть не может", а сосредоточиться на выполнении резолюции. "В документе подтверждается императив уважения суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности страны", - подчеркнул он.

Дипломат отметил, что на большей части территории Сирии поддерживается режим прекращения огня, однако обстановка остается тревожной. По его словам, "продолжаются регулярные обстрелы по периметру Идлибской зоны деэскалации, столкновения между курдами и местными арабскими племенами на севере Сирии, силовые акции в сирийско-иракском приграничье и произвольные атаки Израиля".

Присутствие США

Большая часть сирийских провинций Хасеке, Дейр-эз-Зор и Ракка, расположенных на востоке и северо-востоке страны, в настоящее время контролируется курдскими "Силами демократической Сирии", которым оказывают поддержку США. С 2015 года американское командование создало в этом районе девять военных баз. Четыре из них находятся рядом с нефтяными месторождениями в Дейр-эз-Зоре и еще пять - в соседней провинции Хасеке, которая считается сирийской житницей.

В конце 2019 года занимавший в то время пост президента США Дональд Трамп одобрил план, согласно которому в Сирии останутся несколько сотен американских военнослужащих, а одной из их главных задач будет обеспечение контроля над нефтяными месторождениями на северо-востоке и востоке страны.