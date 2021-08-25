Глава отделения КПРФ в Ярославской области Александр Воробьев умер в больнице

ЯРОСЛАВЛЬ, 25 августа. /ТАСС/. Депутат Ярославской областной думы, глава регионального отделения КПРФ Александр Воробьев умер в больнице Ярославля, где лечился после заражения коронавирусом, на 73-м году жизни. Об этом на своей странице в Facebook сообщил губернатор региона Дмитрий Миронов.

"Выражаю самые искренние соболезнования родным, близким, соратникам в связи с уходом из жизни Александра Васильевича Воробьева, одного из ярких общественных и политических деятелей области, депутата областной думы, главы региональной фракции КПРФ", - написал Миронов.

Губернатор отметил, что Воробьев был неравнодушным человеком, отзывчивым к чужим проблемам. "Поднимал острые для региона вопроса и помогал в их решении. Он щедро делился с окружающими своим ценным жизненным опытом", - добавил Миронов.

В начале августа у Воробьева выявили коронавирус, 9 августа он был госпитализирован. "В больнице у него выявили поражение 60% легких. После осложнения на сердце Александра Васильевича поместили в реанимацию, где утром 25 августа он скончался", - сообщается на сайте регионального отделения КПРФ.

Воробьев активно занимался общественной работой с 1997 года. С августа 2008 года являлся первым секретарем Ярославского обкома КПРФ. С 2008 года избирался депутатом Ярославской областной думы, входил в состав регионального парламента пятого, шестого и седьмого созывов, являлся председателем фракции КПРФ.