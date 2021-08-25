ЦИК представил англоязычную версию интерактивного справочника "Политические партии в РФ"

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова на заседании в среду представила интерактивный справочник "Политические партии в РФ", который выполнен на английском языке.

"Это информационный проект, аналога которому нет нигде в мире. Интерес к нашим выборам огромен, много разного рода суждений и сообщений, не основанных на реальной информации, от недостатка ли информации, еще по какой-то причине, но необъективных", - сказала Памфилова.

"[Теперь] у тех, кто хочет честно и объективно изучать наши выборы, есть подспорье", - отметила она. "Также у них есть дополнительная возможность оценить реальный политический вес партий по их участию в выборах, а не только по громким заявлениям. Хочу обратить внимание, что только за последнюю неделю у нашего сайта порядка 75 тыс. просмотров из других стран", - добавила глава ЦИК.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.