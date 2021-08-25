ВС РФ оставил в силе решение ЦИК о недопуске на выборы главы исполкома "Новых людей"

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Верховный суд России в среду признал законным решение Центризбиркома, не допустившего главу исполкома партии "Новые люди" Александра Даванкова для участия в выборах в Госдуму из-за наличия иностранного гражданства. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Верховный суд отказал в удовлетворении иска партии "Новые люди" к ЦИК", - сказала собеседница агентства. Решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

Центризбирком России ранее зарегистрировал федеральный список кандидатов партии "Новые люди" для участия в выборах депутатов Думы в количестве 211 человек. После проведенной проверки достоверности сведений о кандидатах было установлено, что у руководителя исполкома партии Даванкова есть второе гражданство - Греции. На этом основании он был исключен из партийного списка.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.