{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Захарова: консульские учреждения РФ в США продолжают выдавать визы в полном объеме

Дипломат добавила что прекращение выдачи виз посольством США в России вызывает сожаление

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Российские консульские учреждения в Соединенных Штатах, несмотря на препятствия, чинимые Вашингтоном, в полном объеме продолжают осуществлять выдачу виз. Об этом говорится в распространенном в среду ответе официального представителя МИД РФ Марии на Захаровой на вопрос СМИ.

"Российские консульские учреждения в США, которые кадрово обескровлены из-за отказов Госдепартамента США выдавать визы нашим новым сотрудникам на замену завершившим командировку и вернувшимся на родину, продолжают тем не менее визовое оформление в полном объеме. Для этого приходится, помимо прочих консульских действий, включая помощь попавшим в беду нашим согражданам, дополнительно брать на себя обработку заявок на получение визы", - заявила Захарова.

Дипломат добавила, что посольство в США в Москве практически прекратило выдачу виз россиянам, ссылаясь на нехватку персонала, это вызывает сожаление у российской стороны.

"Вызывает сожаление, что посольство США в России, ссылаясь на "нехватку персонала", практически полностью прекратило выдачу виз российским гражданам. Стрелки переводятся на российские власти, запретившие нанимать в качестве помощников консульских работников местный персонал. Подобные объяснения, мягко говоря, лукавые и вводящие в заблуждение", - отметила Захарова.

 

Теги
СШАРоссияЗахарова, Мария Владимировна
Захарова: телеканалы США продолжают раскручивать русофобские сюжеты в погоне за выручкой
Дипломат обратила внимание на то, что в эфире CNN уже заранее продвигается тема "вмешательства" Кремля в предстоящие в 2022 году выборы в Конгресс США
Читать полностью