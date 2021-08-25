Путин и премьер Пакистана условились о координации подходов по афганской проблематике

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Пакистана Имран Хан договорились о координации подходов двух стран по афганской проблематике, а также об активизации российско-пакистанских контактов на разных уровнях. Об этом сообщила в среду пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора лидеров.

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"Условлено о координации подходов по афганской проблематике - как в двустороннем, так и в многосторонних форматах. При этом отмечена целесообразность использования возможностей Шанхайской организации сотрудничества в деле обеспечения региональной стабильности, а также борьбы с терроризмом и наркоугрозой", - говорится в сообщении.

Кроме того, как отметили в Кремле, при обсуждении ситуации в Афганистане была "подчеркнута важность поддержания в стране мира, безопасности и недопущения насилия, налаживания межафганского диалога, который способствовал бы формированию инклюзивного правительства, учитывающего интересы всех групп населения".

Президент РФ и премьер Пакистана затронули в телефонном разговоре ряд тем двусторонней повестки дня, "включая развитие торгово-экономических связей и реализацию совместных проектов в энергетической и гуманитарной областях".

"Российско-пакистанские контакты на различных уровнях будут активизированы", - подчеркнули в Кремле.