Путин проведет встречу с врио главы Северной Осетии

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин проведет в четверг встречу с временно исполняющим обязанности главы Северной Осетии Сергеем Меняйло. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Одну из встреч мы покажем, [президент] примет сегодня временно исполняющего обязанности главы Северной Осетии Сергея Меняйло. Дела Северной Осетии сегодня будут на повестке дня их совещания", - сказал Песков.

В остальном, по словам представителя Кремля, у президента в четверг "день внутренней работы" без крупных публичных мероприятий. Глава государства работает в Кремле, где проведет ряд внутренних встреч и совещаний.