Граждане РФ смогут проголосовать на выборах в Госдуму в двух городах Таджикистана

ДУШАНБЕ, 26 августа. /ТАСС/. Граждане России, проживающие на территории Таджикистана, смогут принять участие в голосовании на выборах депутатов Государственной думы, которые состоятся 19 сентября 2021 года, в двух городах Таджикистана - Душанбе и Худжанде. Как сообщила в четверг пресс-служба посольства России в Таджикистане, участки будут работать с 8:00 до 20:00 (с 6:00 до 18:00 мск).

"Все граждане Российской Федерации, находящиеся на территории Таджикистана и имеющие право голоса, приглашаются в этот день (19 сентября 2021 года) на избирательные участки в Душанбе в здании Российского центра науки и культуры и Худжанде в здании Генерального консульства РФ", - говорится в сообщении диппредставительства.

Пресс-служба уточняет, что участки будут открыты с 8:00 до 20:00 (с 6:00 до 18:00 мск). Отмечается, что при посещении избиручастков необходимо соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы, в том числе обязательно носить защитную маску.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.