МИД РФ: вывоз россиян из Афганистана прошел успешно при содействии талибов и США

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Вывоз граждан России, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана из Афганистана прошел успешно при содействии движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) и США. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении МИД РФ.

"Несмотря на дезорганизацию работы кабульского аэропорта, мероприятие по подготовке и отправке указанных вывозных рейсов осуществлено успешно при содействии представителей движения талибов, а также США, продолжающих регулировать воздушное пространство Афганистана", - указали в дипведомстве.

В МИД РФ отметили, что 25-26 августа силами Минобороны РФ были осуществлены вывозные рейсы из Афганистана граждан России, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, обратившихся в посольство России в Кабуле за содействием в возвращении в страны своей гражданской принадлежности. В МИД РФ подчеркнули, что речь идет не об эвакуации, а "о содействии в возвращении на родину указанных граждан, оказавшихся в сложных условиях в связи с резким изменением военно-политической обстановки в Афганистане".

Ранее в среду посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов сообщил, что на самолетах Минобороны РФ из Кабула было эвакуировано более 360 афганцев с российским гражданством. Эвакуация из Афганистана более 500 граждан РФ, стран ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана), Узбекистана и Украины проводилась Минобороны РФ по поручению президента России Владимира Путина.