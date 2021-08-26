Замглавы МИД РФ обсудил со спецпосланником ООН продвижение политического процесса в Сирии

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин и спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен обсудили в четверг по телефону задачи продвижения политического процесса в Сирии, проводимого самими сирийцами при поддержке ООН, а также гуманитарного содействия республике.

"Была рассмотрена текущая ситуация на земле в Сирии и задачи продвижения политического процесса, ведомого и осуществляемого самими сирийцами при поддержке ООН. Состоялось также обсуждение вопросов, связанных с исполнением резолюции 2585 СБ ООН, в частности задач по оказанию гуманитарной помощи, раннему восстановлению и налаживанию гуманитарных поставок через линии соприкосновения", - говорится в сообщении МИД РФ.