Главы МИД России и Италии обсудят в Риме развитие ситуации в Афганистане

РИМ, 27 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится в пятницу в Риме с итальянским коллегой Луиджи Ди Майо, а также председателем Совета министров Италии Марио Драги. В столицу республики российский министр прибыл из Австрии, завершая свое европейское турне. Ранее Лавров провел обстоятельные переговоры в Будапеште и Вене.

Как информировала на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, стороны планируют подробно обсудить весь спектр международной и региональной повестки дня, включая взаимодействие в Группе двадцати (G20) и других международных форматах, отношения России с ЕС и НАТО, ситуацию на Украине, ливийское и сирийское урегулирование, а также обстановку в Средиземноморском регионе. Ожидается, что центральной темой на переговорах министров станет афганский вопрос, как это анонсировал в преддверии встречи Ди Майо на совместном заседании парламентских комитетов по иностранным делам и по обороне.

Стороны не обойдут вниманием и текущее состояние и перспективы двусторонних отношений в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. "Рассчитываем, что предстоящий визит Сергея Лаврова будет способствовать продвижению многопланового и взаимовыгодного сотрудничества с одной из ключевых стран ЕС", - отметили в российском дипведомстве.

Афганский вопрос

Ситуация в Афганистане в последние дни резко обострилась в связи с тем, что боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) 15 августа за считанные часы установили полный контроль над Кабулом. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Вице-президент республики Амрулла Салех объявил себя и. о. главы страны и призвал к вооруженному сопротивлению, которое возглавил Ахмад Масуд в провинции Панджшер.

В нынешних условиях Афганистан может стать источником серьезных угроз для международной безопасности. В преддверии встречи с российским визави Ди Майо на внеплановой видеоконференции глав внешнеполитических ведомств НАТО призвал партнеров по альянсу сотрудничать с Россией, чтобы эффективно противостоять этим вызовам. "Мы должны работать вместе, чтобы Афганистан снова не стал рассадником терроризма и угрозой для безопасности международного сообщества, - цитировало его в прошлую пятницу агентство АНСА. - В этом плане мы не можем не сотрудничать со всеми сторонами, включая основные заинтересованные страны и таких региональных игроков, как Пакистан, Россия и Китай, которые разделяют с нами обеспокоенность".

Партнерский диалог

Москва и Рим непрерывно ведут политический диалог, который традиционно характеризуется "высоким уровнем взаимного доверия, сохраняет преемственность и продолжает поступательно развиваться". Плотное взаимодействие сторон осуществляется, в частности, по линии внешнеполитических ведомств. Только этим летом заместители главы российского дипведомства Александр Грушко и Сергей Вершинин два раза встречались в Риме с итальянскими коллегами в рамках межмидовских консультаций. Можно также рассчитывать, что и нынешние переговоры Лаврова и Ди Майо пройдут в дружелюбной и продуктивной атмосфере.

"Италия является одним из ведущих политических и экономических партнеров России в Западной Европе, - отмечают в МИД РФ - Особое внимание уделяется сотрудничеству в сфере международной безопасности, координации усилий по международной антитеррористической и антикриминальной проблематике".

Пандемия и туризм

Россия и Италия успешно координируют усилия и в сфере здравоохранения, в частности в борьбе с пандемией коронавируса. В соответствии с договоренностями на высшем уровне весной прошлого года Россия оказала Италии масштабную помощь в борьбе с ковидом по линии различных ведомств. "Последовательно реализуется подписанный 13 апреля меморандум о взаимопонимании в области научного сотрудничества и обмена материалами и знаниями между Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, Российским фондом прямых инвестиций и Национальным институтом инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани", - указали в МИД РФ.

Однако к настоящему моменту в двусторонней повестке из-за пандемии накопилось немало вопросов в сфере туризма. Как подтвердили ТАСС в итальянском Минздраве, сейчас из России в Италию, несмотря на восстановленное авиасообщение, можно прибыть только по весомым причинам (экстренные случаи, рабочие визиты или лечение). Туристические поездки до сих пор не возобновлены.

В конце июля итальянский посол в Москве Паскуале Терраччано заявил ТАСС, что допускает возможность открытия доступа в Италию туристам из России уже в сентябре, если будет успешно завершен процесс регистрации российской вакцины "Спутник V" регулятором ЕС. Не исключено, что дипломаты затронут на переговорах и этот вопрос.

Экономические отношения

Отдельное внимание стороны, как ожидается, уделят вопросам деловой кооперации, а также торгово-экономическому и инвестиционному взаимодействию. "Данная тематика рассматривается в рамках работы Российско-итальянского совета по экономическому, промышленному и валютно-финансовому сотрудничеству", - пояснили в российском дипведомстве. Несмотря на связанные с пандемией сложности, двусторонний товарооборот растет: в январе-июне 2021 года его объем увеличился на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составил $12,2 млрд.

Министры не оставят без внимания традиционно сильные связи России и Италии и в культурно-гуманитарной сфере. На повестке переговоров программа мероприятий перекрестного года музеев двух стран, намеченная на 2021-2022 годы. "Россия и Италия - признанные культурные сверхдержавы с устоявшимися традициями плотного взаимодействия, - заключили в МИД РФ. - В деле укрепления сотрудничества между гражданскими обществами двух стран хорошо себя зарекомендовал Форум-диалог гражданских обществ".