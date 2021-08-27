ЦИК РФ не получал обоснованных жалоб на якобы не уходящих в отпуск кандидатов-чиновников

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Центризбирком России не получал обоснованных жалоб на чиновников, которые участвуют в выборах 2021 года, но якобы не уходят в отпуск на время избирательной кампании, как этого требует законодательство. Об этом ТАСС в пятницу сообщил зампредседателя ЦИК Николай Булаев.

"В ЦИК не поступали обоснованные жалобы на участвующих в выборах чиновников, якобы не уходящих в отпуск на время избирательной кампании 2021 года", - сказал Булаев.

В соответствии с законом о выборах депутатов Госдумы кандидаты, замещающие государственные или выборные муниципальные должности либо находящиеся на государственной или муниципальной службе, являющиеся должностными лицами, журналистами, другими творческими работниками организаций, осуществляющих выпуск СМИ, в период избирательной кампании не вправе использовать преимущества своего служебного положения. Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе, работающие в СМИ, на время участия в выборах освобождаются от выполнения служебных обязанностей.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.