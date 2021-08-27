Москалькова: электронное голосование требует дополнительных гарантий для граждан

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает, что дистанционное электронное голосование (ДЭГ) требует особенного внимания и дополнительных гарантий для граждан. Об этом она заявила в пятницу в ходе семинара-тренинга по выборам для сотрудников ее аппарата и региональных омбудсменов.

"[Электронное голосование] это новый инструмент, он будет еще немало вызывать вопросов, но в прошлом году к нам поступали жалобы, главным образом, что людям отказывали, они входили в [личный] кабинет, получали ответ, что не могут проголосовать. Например, [главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл] Вышинский имел два гражданства - украинское и российское, и ему было отказано. <...> Поэтому этот инструмент особенного требует внимания и каких-то гарантий дополнительных", - сказала она.

ДЭГ будет применяться на выборах разных уровней в Москве и еще шести регионах России: Севастополе, Мурманской, Курской, Нижегородской, Ярославской и Ростовской областях.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.