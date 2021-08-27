Лавров заявил, что не обсуждал в Риме тему антироссийских санкций

РИМ, 27 августа. /ТАСС/. Российская сторона на переговорах в Риме не затрагивала тематику западных санкций в отношении Москвы. Об этом сообщил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо.

"Это неправда. Мы этой темы не касались, у меня есть много свидетелей - и наша делегация, и итальянская, - сказал министр, комментируя публикацию итальянских СМИ о якобы имевшем место намерении Москвы обсудить эту тему. - Тут не должно быть ничего удивительного, потому что мы многократно говорили, что санкционную тематику не собираемся обсуждать с теми странами, которые этими санкциями пользуются как инструментом в отсутствие иных, судя по всему, методов продвижения внешней политики".

Лавров подчеркнул, что Россия "никогда не будет выпрашивать" у кого-либо некого послабления рестрикций. "Приехал я в эти три страны - Венгрию, Австрию и Италию - по одной простой причине: меня сюда пригласили. И мы всегда ценим возможность для такого конкретного, честного, взаимовыгодного и взаимоуважительного диалога", - резюмировал глава российского МИД.