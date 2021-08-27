Лавров: позиции России и Италии о необходимости выполнения минских соглашений совпадают

РИМ, 27 августа. /ТАСС/. Россия и Италия выступают за полное выполнение минских соглашений по урегулированию конфликта на Украине и занимают по данному вопросу одинаковые позиции. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с итальянским коллегой Луиджи Ди Майо.

"Мы говорили о ситуации на Украине, - отметил он. - У нас одинаковая позиция о необходимости полного выполнения минского комплекса мер, но мы показали на конкретных примерах, как последние "усовершенствования" украинского законодательства, по сути, запрещают киевским руководителям и другим переговорщикам выполнять то, что от них требуют минские договоренности".

"Ситуация непростая, - констатировал глава российского дипведомства. - Очень надеюсь, что все наши европейские коллеги, которые искренне заинтересованы в нормализации обстановки на Украине, используют свое влияние на руководство киевского режима".

Коснувшись недавно состоявшегося в Киеве мероприятия под названием "Крымская платформа", в котором приняли участие и представители Италии, Лавров сообщил, что довел до сведения итальянских партнеров российские оценки "этой затеи, которая бессмысленна и лишь нагнетает ненужную напряженность там, где необходимо признать существующие реалии".

"Реалии заключаются в том, что Республика Крым и город Севастополь являются частью Российской Федерации в соответствии со свободным волеизъявлением проживающих там граждан", - подчеркнул министр.