Захарова заявила, что Польша в своей миграционной политике забывает о правах человека

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Варшаве следует устранить противоречие между собственной миграционной политикой и теми "нравоучительными установками", которые ее государственные деятели раздают другим странам. Об этом написала в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Комментируя миграционный кризис, сложившийся на польско-белорусской границе, дипломат отметила, что "реальность правочеловеческих будней польских коллег" идет вразрез с теми ценностями, которые руководство в Варшаве декларирует "в теории, на бумаге".

Захарова напомнила, что тысячи мигрантов - беженцев "из охваченных нестабильностью стран, ставших жертвами западных геополитических проектов, стремятся в ЕС", в том числе в Польшу, имея полное "моральное право" требовать гуманитарного содействия, ведь польские войска были задействованы в Афганистане, Ираке и на сирийской границе со стороны Турции.

"Казалось бы, какой шанс на деле продемонстрировать заботу о правах человека, показать всему миру, как надо! Развернуть у себя на территории (а не на словах) современный палаточный городок для беженцев или, к примеру, испытать новейшие, самые современные методы инклюзивной интеграции - в русле и духе международного правозащитного движения, - подчеркнула представитель МИД. - Но в Польше решили дело иначе. На границу с Белоруссией перебросили войска, в том числе регулярные подразделения армии, поставили на своем участке границы заборы с колючей проволокой по периметру, всех "просочившихся" бросают в лагеря для интернированных, пытаются выпихнуть несчастных назад в Белоруссию".

Этих мер, по словам дипломата, польским властям оказалось мало: в настоящий момент в правительстве и парламенте страны идет активный "мыслительный процесс с целью реформировать нынешнее польское миграционное законодательство" таким образом, чтобы упростить депортацию мигрантов и упразднить обязанность рассматривать ходатайства о предоставлении убежища для многих категорий граждан.

Отвечая на вопрос, имеет ли право Варшава на такую "суверенную миграционную политику", Захарова назвала две базовые оговорки. Такая политика "должна соответствовать международным обязательствам, взятым на себя Варшавой", и "не должна противоречить тем нравоучительным установкам, которые польские государственные деятели позволяют себе в отношении суверенных государств". "Или наоборот: Варшава живет, как хочет, и прекращает поучать кого бы то ни было, как жить им", - резюмировала дипломат.