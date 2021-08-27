Россия заявила, что готова провести объединительную встречу для ведущих сил Палестины

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов на встрече с заместителем председателя политбюро ХАМАС Мусой Абу Марзуком подтвердил принципиальную готовность России к организации в Москве новой объединительной встречи ведущих политических сил и движений Палестины.

"Состоялся обстоятельный обмен мнениями о перспективах восстановления палестинского национального единства на политической платформе Организации освобождения Палестины. В этом контексте была подтверждена принципиальная готовность российской стороны к организации в Москве новой объединительной встречи ведущих палестинских политических сил и движений", - говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД РФ.

Как указали в министерстве, с российской стороны была "подтверждена неизменная позиция в поддержку переговорного урегулирования палестино-израильского конфликта на общепризнанной международно-правовой базе", основу которой составляют "известные резолюции Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН". "Акцентировалась также важность недопущения любых односторонних шагов, способных спровоцировать очередную эскалацию напряженности между палестинцами и израильтянами, включая поселенческую активность, разрушение объектов гражданской инфраструктуры и призывы к насилию", - подчеркнули на Смоленской площади.