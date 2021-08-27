ОДКБ намерена укреплять связи с ООН по миротворческой деятельности

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) приветствуют продолжение взаимодействия организации с ООН по вопросам миротворческой деятельности. Об этом говорится в совместном заявлении государств - членов ОДКБ, распространенном в пятницу МИД РФ.

"Государства - члены ОДКБ приветствуют дальнейшее углубление связей ОДКБ и ООН в сфере миротворчества, учреждение совместной рабочей группы для поддержания регулярного диалога по вопросам участия ОДКБ в миротворческой деятельности ООН", - говорится в заявлении.

Страны ОДКБ выступили за продолжение наращивания возможностей миротворческих сил ОДКБ, поддержание готовности, повышение совместимости и слаженности действий миротворческих контингентов стран организации, совершенствование системы их подготовки, в том числе с учетом стандартов ООН.

Государства - члены организации также отметили вклад друг друга в укрепление международного мира и безопасности посредством направления национальных контингентов для участия в операциях ООН по поддержанию мира и выразили уверенность, что данный опыт будет полезен для развития миротворческого потенциала ОДКБ.