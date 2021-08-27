Лавров: Россия хотела бы понять, почему в Европе засекречиваются данные по делу Навального

РИМ, 27 августа. /ТАСС/. Российская сторона хотела бы разобраться, почему подавляющая часть данных, относящихся к так называемому делу блогера Алексея Навального, засекречивается европейскими странами. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо.

По словам российского министра, его итальянский коллега на переговорах затронул тему Навального. "Я в очередной раз ему посоветовал и предлагаю всем, кто искренне заинтересован в том, чтобы разобраться в этом вопросе, ознакомиться со стенограммой заседания Бундестага, когда германское правительство отвечало на предельно конкретные вопросы депутатов касательно ситуации с так называемым отравлением этого человека. Я не испытываю ни малейшего сомнения, что объективный человек, ознакомившись с этими текстами, сделает для себя очень важные выводы о том, что здесь подавляющая часть этой проблемы засекречивается, непонятно по каким причинам. Нам бы тоже очень хотелось бы в этом разобраться", - отметил Лавров.

Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа 2020 года после того, как ему стало плохо на борту самолета, направлявшегося из Томска в Москву. Позже его доставили в Берлин и поместили в клинику "Шарите". Правительство ФРГ 2 сентября того же года выступило с утверждением, что блогер подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ в его организме выявлено не было.