Слуцкий: власти ФРГ должны отреагировать на плакаты с Калининградом в составе Германии

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Размещение предвыборных плакатов с изображением Калининграда в составе ФРГ должно получить оперативную и жесткую реакцию со стороны германских властей, территориальная целостность РФ не подлежит сомнению. Об этом в пятницу в своем Telegram-канале заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Размещение предвыборных плакатов, копирующих листовки 72-летней давности с Калининградской областью в составе ФРГ, должно обязательно получить оперативную и жесткую реакцию германских правоохранительных органов и избирательных комиссий. Берлин никогда не выдвигал Москве подобных территориальных претензий за весь период послевоенной истории, и любые шутки здесь опасны", - написал Слуцкий.

По его словам, "хотелось бы верить, что речь идет не о сознательной провокации или политическом хулиганстве, а о технической ошибке". "Территориальная целостность России не должна подвергаться сомнению. И неважно, идет ли речь о Крыме, Курилах или о Калининграде. Здесь никаких дискуссий, а тем более предвыборных спекуляций быть не может", - подчеркнул депутат.

Как ранее сообщила газета Nordkurier, копии листовок 72-летней давности с картами, на которых в состав Германии включены Калининградская область и Польша, были расклеены по улицам города Тетеров (федеральная земля Мекленбург - Передняя Померания). Эти плакаты послевоенного 1949 года изображают Германию в границах, предшествовавших Второй мировой войне. Как сообщила газета, плакаты являются частью предвыборной кампании блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ ХСС), однако представитель ХДС опроверг принадлежность плакатов к их партии.

26 сентября в ФРГ состоятся парламентские выборы. Победившая партия получит право сформировать правительство, а лидер ее партийного списка при успешном формировании кабинета министров возглавит его. От партии "Союз-90"/"зеленые" на пост канцлера претендует Анналена Бербок, от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) - Армин Лашет, от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) - Олаф Шольц. Действующая глава правительства Ангела Меркель свою кандидатуру выдвигать не стала.