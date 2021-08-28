Лавров обсудит 31 августа с главой МИД Армении реализацию договоренностей по Карабаху

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится 31 августа в Москве с новым главой МИД Армении Араратом Мирзояном и обсудит реализацию трехсторонних договоренностей на высшем уровне по Нагорному Карабаху.

"Будет рассмотрен ход реализации договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, включая гуманитарные вопросы и разблокирование экономических и транспортных связей на Южном Кавказе", - говорится в распространенном в субботу сообщении МИД РФ.

Как отмечают на Смоленской площади, это первая зарубежная поездка главы армянского внешнеполитического ведомства после назначения на этот пост. "Планируется, что министры обстоятельно обсудят дальнейшие шаги по развитию российско-армянского союзничества во всех областях, наращиванию сотрудничества в общих интеграционных объединениях - СНГ, ОДКБ и ЕАЭС, а также координации позиций в ООН, ОБСЕ и других международных организациях", - указали в МИД РФ.

"Рассчитываем, что предстоящие переговоры в Москве будут способствовать углублению союзнического взаимодействия с Ереваном, укреплению безопасности и стабильности в регионе", - добавили в министерстве.

19 августа президент республики Армен Саркисян назначил бывшего спикера парламента Армении Арарата Мирзояна главой внешнеполитического ведомства страны.