Путин представил кандидатов для избрания на должность главы КЧР

ЧЕРКЕССК, 28 августа./ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин представил кандидатов для избрания на должность главы Карачаево-Черкесии, в их числе - два депутата и действующий руководитель региона. Об этом в субботу сообщили в парламенте республики.
"Президент России В. В. Путин представил в Народное Собрание (НС, парламент) КЧР следующих кандидатов на должность главы КЧР: Акбаев Ренат Анзорович - депутат НС (парламента) КЧР, председатель Комитета по национальной политике, внешним связям, делам некоммерческих организаций и СМИ, Жедяев Олег Евгеньевич - депутат НС (парламента) КЧР, Темрезов Рашид Бориспиевич - глава КЧР", - говорится в сообщении.