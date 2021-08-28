Посол России в Афганистане не исключил, что ситуация в обозримой перспективе успокоится

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Ситуация в Афганистане, в том числе возле здания аэропорта Кабула, где 26 августа произошел теракт, в обозримой перспективе может упокоиться. Эту точку зрения высказал в воскресенье посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

"Талибы не спешат с, так сказать, внутренней официализацией своей власти. Я так понимаю, что они хотели бы, чтобы она была инклюзивная, и чтобы в эту власть вошли представители разных конфессий, разных этносов, а их здесь очень много. Если так, то [шанс], что в обозримой перспективе ситуация успокоится, в том числе вокруг аэропорта, есть", - сказал он.