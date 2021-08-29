В Якутии началось досрочное голосование в труднодоступных местностях

ЯКУТСК, 29 августа. /ТАСС/. Досрочное голосование началось в 25 районах Якутии в труднодоступных местностях. Об этом сообщили в воскресенье ТАСС в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Якутии.

"С 29 августа стартует досрочное голосование в труднодоступных местностях республики. Количество районов, в которых проводится досрочное голосование, - 25. Количество групп избирателей, голосующих досрочно, - 543", - сообщили в избиркоме.

Общее планируемое количество досрочно голосующих превышает 10,3 тыс. Как отметили в ЦИК, это традиционно оленеводы, вахтовики, старатели, метеорологи, работники гидропостов.

Члены избирательных комиссий будут добираться до жителей труднодоступных территорий с помощью авиационного, водного и автомобильного транспорта высокой проходимости. "Вертолеты полетят обеспечивать голосование избирателей, находящихся в труднодоступных местностях 17 районов. В основном это избиратели арктических и северных районов, также Алданского, Мирнинского, Олекминского, Нерюнгринского районов. Все необходимые контракты с авиакомпаниями заключены. Члены 119 участковых избирательных комиссий будут работать на досрочном голосовании", - добавили в избиркоме.

Досрочное голосование пройдет с 29 августа по 16 сентября.

В регионе пройдут выборы в Госдуму восьмого созыва, также состоятся дополнительные выборы народных депутатов Республики Саха (Якутия) шестого созыва по Университетскому одномандатному избирательному округу №3 и Колымо-Индигирскому одномандатному избирательному округу №34. В двух одномандатных округах зарегистрированы по пять кандидатов. В 29 районах республики назначены 76 муниципальных избирательных кампаний.