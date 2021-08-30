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Путин и Лукашенко обсудили предстоящие контакты в различных форматах

Президент России также поздравил белорусского коллегу с днем рождения

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в понедельник обсудил по телефону со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко предстоящие контакты в различных форматах. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Затронуты некоторые вопросы двустороннего сотрудничества и предстоящих контактов в различных форматах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Путин в ходе разговора также поздравил Лукашенко с днем рождения. Ранее российский лидер направил президенту Белоруссии поздравительную телеграмму.

30 августа Лукашенко исполнилось 67 лет.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичБелоруссияРоссия
Путин: белорусские друзья могут рассчитывать на поддержку России
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