Путин и Лукашенко обсудили предстоящие контакты в различных форматах

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в понедельник обсудил по телефону со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко предстоящие контакты в различных форматах. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Затронуты некоторые вопросы двустороннего сотрудничества и предстоящих контактов в различных форматах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Путин в ходе разговора также поздравил Лукашенко с днем рождения. Ранее российский лидер направил президенту Белоруссии поздравительную телеграмму.

30 августа Лукашенко исполнилось 67 лет.