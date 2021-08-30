Путин: белорусские друзья могут рассчитывать на поддержку России

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Белорусские друзья всегда могут рассчитывать на поддержку России, отметил президент РФ Владимир Путин в телеграмме президенту Белоруссии Александру Лукашенко, который отмечает 30 августа 67-летие.

"Белорусские друзья всегда могут рассчитывать на поддержку России. Не сомневаюсь, что совместными усилиями мы будем и далее всемерно наращивать российско-белорусские связи на различных направлениях", - говорится в телеграмме Путина, текст которой опубликован в понедельник на сайте Кремля.