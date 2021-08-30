В МИД РФ назвали историю сотрудничества Москвы и Лондона в войну востребованной сегодня

АРХАНГЕЛЬСК, 30 августа. /ТАСС/. История сотрудничества Советского Союза и Великобритании в организации Северных конвоев в годы Второй мировой войны востребована сегодня, когда в отношениях Москвы и Лондона сохраняются большие сложности. Об этом заявил в понедельник директор Второго Европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев на открытии международной конференции "Ленд-лиз и арктические конвои: от регионального сотрудничества к глобальной коалиции".

Он напомнил, что победа во Второй мировой войне стала примером беспрецедентного сотрудничества стран - участниц Антигитлеровской коалиции. "История Северных конвоев - это неотъемлемая часть российско-британских отношений, яркий пример успешного сотрудничества Москвы и Лондона, основанного на взаимоуважении, равноправии и общности интересов, это демонстрация возможностей дружеских связей, уз между нашими народами", - подчеркнул Беляев.

Дипломат отметил, что активное участие в проводке Северных конвоев принимали моряки других государств, в том числе норвежцы и датчане. "Этот опыт остается востребованным и сегодня, когда в диалоге между Россией и Великобританией, другими странами сохраняются большие сложности, - указал он. - И мы приветствуем тот факт, что, несмотря текущую политическую конъюнктуру, Москва и Великобритания демонстрируют единство взглядов в том, что героизм моряков Северных конвоев навечно вписан золотыми буквами в историю освобождения Европы от нацизма".

В Архангельской области 28-31 августа проходят мероприятия, посвященные 80-летию прибытия первого союзного конвоя "Дервиш". Конвой пришел в Архангельск 31 августа 1941 года в составе семи транспортов в сопровождении военных судов. Он доставил из Великобритании грузы, необходимые для создания военной промышленности, мины, противотанковые ружья и различную технику. На тот момент еще не было официальной договоренности о ленд-лизе.

С августа 1941 года по май 1945 года от стран антигитлеровской коалиции в СССР и обратно проследовало 78 конвоев, 1 507 транспортов и танкеров (128 были потоплены или повреждены). В Архангельск, Молотовск и Мурманск было доставлено более 22 тыс. самолетов, свыше 13 тыс. танков, 13 тыс. орудий, 639 кораблей и другие важные грузы, в том числе продовольствие на сумму более 2 млрд долларов, что обеспечило около 12% потребностей фронта и тыла. Арктический маршрут союзных конвоев (грузы доставлялись также по Тихому океану и через Иран) был самым коротким, но считался наиболее опасным. Он обеспечил более 90% поставок по ленд-лизу, однако до 15% грузов, отправленных этим маршрутом, затонуло из-за гибели кораблей.