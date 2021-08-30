МИД РФ: ответ на санкции Лондона против ФСБ в связи с Навальным может быть асимметричны

АРХАНГЕЛЬСК, 30 августа. /ТАСС/. Ответные меры на санкции Великобритании в отношении сотрудников ФСБ, якобы причастных к инциденту с Алексеем Навальным, могут быть асимметричными, но будут адекватными. Об этом заявил ТАСС в понедельник директор Второго Европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев.

"Это совершенно надуманный шаг, не имеющий под собой никаких оснований, - сказал он. - Реакция с нашей стороны последует, какой она будет, это уже другой вопрос, она может быть асимметричной, но всегда [будет] адекватной".

20 августа власти Великобритании ввели санкции против семи сотрудников ФСБ РФ, которых считают причастными к инциденту с Навальным. Это уже второй пакет санкций, принятый Лондоном в отношении России из-за инцидента с Навальным. В октябре прошлого года британские власти ввели ограничительные меры против шести россиян, включая первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко и директора ФСБ Александра Бортникова.

Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа 2020 года после того, как ему стало плохо на борту самолета. Позже его доставили на лечение в Берлин. Правительство ФРГ 2 сентября выступило с утверждением о том, что Навальный подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок". По данным Берлина, эти выводы подтвердили лаборатории во Франции и Швеции. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков многократно говорил, что Москва готова к всестороннему взаимодействию с Германией, и отмечал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ выявлено не было.