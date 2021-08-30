{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Путин представил кандидатов на пост главы Северной Осетии

В список вошли Сергей Меняйло, Валерий Баликоев и Медея Элдзарова
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ВЛАДИКАВКАЗ, 30 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин представил кандидатов для избрания на должность главы Северной Осетии, в их числе действующий руководитель республики и два депутата. Об этом ТАСС сообщил спикер заксобрания региона Алексей Мачнев.

"Президент Российской Федерации Владимир Путин внес в парламент следующих кандидатов для избрания на должность главы региона. Это врио главы республики Сергея Меняйло, а также депутаты Валерий Баликоев и Медея Элдзарова", - сказал Мачнев.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСеверная Осетия
МИД РФ: ответ на санкции Лондона против ФСБ в связи с Навальным может быть асимметричны
Директор Второго Европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев отметил, что они будут адекватными
Читать полностью