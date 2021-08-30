Путин представил кандидатов на пост главы Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 30 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин представил кандидатов для избрания на должность главы Северной Осетии, в их числе действующий руководитель республики и два депутата. Об этом ТАСС сообщил спикер заксобрания региона Алексей Мачнев.

"Президент Российской Федерации Владимир Путин внес в парламент следующих кандидатов для избрания на должность главы региона. Это врио главы республики Сергея Меняйло, а также депутаты Валерий Баликоев и Медея Элдзарова", - сказал Мачнев.