"Единая Россия" планирует направить 95 тыс. наблюдателей на выборы в сентябре

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" собирается направить около 95 тыс. наблюдателей на избирательные участки по всей стране на предстоящих в сентябре выборах. Об этом на заседании Центризбиркома в понедельник сообщил заместитель секретаря генсовета "Единой России" Евгений Ревенко.

"На нас лежит особая ответственность за то, как будет организовано видеонаблюдение [на участках], потому что мы направим 95 тыс. наблюдателей на все участки страны, 10 тыс. наших активистов будут контролировать их деятельность", - сказал Ревенко.

По его словам, партия провела три этапа обучения, чтобы "каждый наблюдатель имел квалификацию и грамотно мог подойти к своей работе".

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.