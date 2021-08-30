Путин пожелал Рудене успехов на выборах тверского губернатора

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на встрече в понедельник с губернатором Тверской области Игорем Руденей пожелал ему успеха на предстоящих в единый день голосования 19 сентября выборах главы региона.

Руденя возглавляет Тверскую область с 2016 года. Он был выдвинут на новый срок полномочий партией "Единая Россия".

На выборах главы региона 19 сентября зарегистрированы также Людмила Воробьева, поддержанная КПРФ, Олег Горлов (ЛДПР), Дмитрий Игнатьков ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") и Илья Клейменов ("Коммунистическая партия "Коммунисты России").