Рабочая поездка Путина на Дальний Восток продлится с 1 по 4 сентября

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Рабочая поездка президента России Владимира Путина на Дальний Восток продлится с 1 по 4 сентября. Как сообщает в понедельник пресс-служба Кремля, в ходе поездки глава государства примет участие в VI Восточном экономическом форуме, тема которого в этом году - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире".

В частности, 1 сентября Путин посетит во Владивостоке всероссийский детский центр "Океан", где проведет приуроченную к Дню знаний встречу со школьниками - победителями олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта.

Также в присутствии президента состоится онлайн-церемония подписания добровольных обязательств компаниями-учредителями российского Альянса по защите детей в цифровой среде и церемония открытия социальных объектов образования в Дагестане. В тот же день запланирована рабочая встреча с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

2 сентября глава государства посетит введенный в эксплуатацию в июле 2021 года Дальневосточный морской тренажерный центр Морского государственного университета имени адмирала Невельского, осуществляющий подготовку, переподготовку и повышение квалификации морских специалистов. Путин ознакомится с тренировочным процессом, передовыми научно-техническими разработками учреждения, а также пообщается с курсантами.

Позже на площадке ВЭФ Путину представят интерактивную презентацию результатов развития Дальнего Востока. По видео-конференц-связи с главой государства пообщаются резиденты дальневосточных территорий опережающего развития, готовые к запуску своих производств. Далее также в формате видеоконференции состоится совещание по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока.

На 3 сентября запланировано участие Путина в пленарной сессии Восточного экономического форума.