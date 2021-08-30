Памфилова вручила главе миссии наблюдателей СНГ первое удостоверение для работы на выборах

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова вручила главе миссии наблюдателей от СНГ Ильхому Нематову первое аккредитационное удостоверение международного наблюдателя на выборах депутатов Госдумы. Церемония прошла в ЦИК в понедельник.

"Это очень важный этап в преддверии дней голосования, избирательной кампании. Сегодня мы вручаем удостоверение миссии номер один для миссии наблюдателей от СНГ. Я с удовольствием вручаю это удостоверение нашему коллеге Ильхому Туйчиевичу [Нематову]", - сказала Памфилова журналистам по итогам встречи с руководством миссии наблюдателей от СНГ.

Глава ЦИК убеждена, что в Россию приедет "хороший, полноценный пул международных наблюдателей". "С поправкой на пандемию, но все-таки это будет очень статусное наблюдательское сообщество зарубежное", - отметила она.

Памфилова выразила уверенность, что "выводы миссии будут объективными и беспристрастными". "И мы с большим уважением примем в том числе и те критические замечания, которые могут быть, потому что это все работает на наше дальнейшее развитие", - уточнила глава ЦИК.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.