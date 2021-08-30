Россия предлагает министерскую встречу "квартета" по Ближнему Востоку на ГА ООН

ООН, 30 августа. /ТАСС/. Россия предлагает созвать в сентябре в рамках Генеральной Ассамблеи ООН министерскую встречу ближневосточного "квартета" (Россия, США, ЕС и ООН). Об этом заявила в понедельник заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Анна Евстигнеева, выступая на заседании Совета Безопасности.

"Выступаем за перезапуск прямых палестино-израильских переговоров, ведущих к удовлетворению законных чаяний палестинцев о независимом государстве со столицей в Восточном Иерусалиме и обеспечению понятных озабоченностей израильтян по национальной безопасности, - сказала она. - Отводим особую роль в содействии решению этой задачи ближневосточному "квартету", остающемуся единственным международно признанным механизмом сопровождения палестино-израильского урегулирования".

"Призываем наших коллег по "четверке" положительно отреагировать на нашу инициативу по проведению в сентябре в Нью-Йорке министерской встречи на полях недели высокого уровня ГА ООН, а также консультаций в расширенном формате с участием региональных государств", - отметила дипломат. По словам Евстигнеевой, сохраняется риск перерастания столкновений в приграничных районах сектора Газа в полномасштабные боевые действия.

РФ считает, что сохраняется угроза перерастания напряженности вокруг сектора Газа в боевые действия.