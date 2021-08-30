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Посольство РФ в США провело выездное консульское обслуживание в штатах Вашингтон и Юта

Посольство указало, что продолжит практику проведения выездных консульских сессий

ВАШИНГТОН, 30 августа. /ТАСС/. Сотрудники посольства России в США провели 23-28 августа выездное консульское обслуживание соотечественников в Сиэтле (штат Вашингтон) и Солт-Лейк-Сити (штат Юта). Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник на странице дипмиссии в Facebook.

"23-28 августа дипломаты посольства России в США провели выездное консульское обслуживание граждан РФ в г. Сиэтл (шт. Вашингтон) и в г. Солт-Лейк-Сити (шт. Юта)", - отмечается в сообщении. "В рамках приема было оказано содействие более 550 росгражданам в оформлении заграничных паспортов и актов о личной явке. Особое внимание было уделено пенсионерам, инвалидам и многодетным семьям", - уточнили дипломаты.

В условиях продолжающейся пандемии коронавируса прием проводился с учетом санитарно-эпидемиологических требований местных властей: использовались маски и дезинфицирующие средства. "Посольство России продолжит практику проведения выездных консульских сессий", - добавили в дипмиссии.

В конце июля дипломаты посольства РФ впервые за полтора года провели выездное консульское обслуживание соотечественников в Майами (штат Флорида). До этого посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявлял, что российское посольство в июле возобновляет выездные сессии для оказания необходимых консульских услуг проживающим в США россиянам, до октября запланированы три выезда.

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