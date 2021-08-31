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Лавров: россияне не воспримут повестку несистемной оппозиции в качестве курса на развитие

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Граждане РФ не воспримут деятельность продвигаемой Западом оппозиции в качестве перспективы для развития страны. Об этом заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с представителями национально-культурных объединений.

По его словам, Запад стремится внести разлад и "пытается сталкивать людей лбами" в тех странах, которые являются его конкурентами. "Конечно же, мы видим различные способы и через наших так называемых несистемных оппозиционеров, которые сейчас в основном из-за границы работают. Точно так же, как и в Белоруссии, такая же возникла история <...>. Но я убежден, что наш народ не воспримет такую деятельность в качестве перспективы для развития своей страны, так же как и белорусы не будут поддаваться на попытки навязать им что-то извне", - сказал он.

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