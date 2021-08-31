Слуцкий: Словакия в вопросе применения вакцин руководствуется внешним курсом

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Решение Словакии прекратить использование российской вакцины от коронавируса "Спутник V" продиктовано политическими причинами, а не заботой о гражданах. Такое мнение во вторник в своем Telegram-канале выразил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Ситуация с завершением применения "Спутник V" в Словакии - классический пример того, как политическая конъюнктура одержала верх над необходимостью обеспечить население своей же страны эффективной вакциной от коронавируса", - написал глава комитета.

Депутат заметил, что критика в адрес бывших премьер-министра и главы Минздрава страны, принявших решение о закупке вакцины, была связана с отсутствием ее одобрения со стороны европейского регулятора. "Но позвольте, "Спутник V" разрешен к применению уже в 70 странах, на момент приобретения препарата Братиславой таких государств уже точно было несколько десятков, имелся наработанный опыт ее использования. Это во-первых. Во-вторых, сложно считать европейские регуляторы истиной в последней инстанции, учитывая огромное число сообщений о побочных эффектах от одобренных вакцин", - указал Слуцкий.

Глава комитета отметил, что Словакия, согласно сообщению Российского фонда прямых инвестиций, использовала все запасы вакцины "Спутник V" из партии, поставленной в начале года. По его мнению, это служит косвенным подтверждением того, что "речь при принятии решения об отказе от российской вакцины шла не о заботе о своих гражданах, а о слепом следовании курсу Брюсселя".

"К слову, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже отрапортовала, что страны Евросоюза поставили порядка 700 миллионов доз вакцин от коронавируса в 130 стран с начала прививочной кампании. ЕС активно осваивает противоковидный сегмент мирового фармрынка и точно не заинтересован в сильных конкурентах", - резюмировал Слуцкий.

О применении "Спутника V" в Словакии

Ранее Минздрав Словакии сообщил, что страна прекращает во вторник использование российской вакцины против коронавируса "Спутник V".

В Словакии начали применять "Спутник V" 7 июня. Регистрация желающих сделать прививку была завершена 30 июня. Привиться им выразили желание более 15 тыс. жителей республики, включая вице-премьера и главу Минфина Игора Матовича.

Покупка незарегистрированной в Евросоюзе вакцины, недовольство чем выразила, в частности, президент Словакии Зузана Чапутова, вызвала правительственный кризис в республике и привела к отставке Матовича с поста премьера (он переместился в кресло министра финансов).

Словакия получила от РФ 200 тыс. доз вакцины, но решила использовать только 40 тыс. из них. Минздрав республики примерно полтора месяца назад проинформировал, что Россия выкупила 160 тыс. доз препарата по той же цене, за которую он был продан ($9,95 за дозу).