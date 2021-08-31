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Смена власти в Афганистане
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Замглавы МИД РФ Вершинин обсудил с советником премьера Британии ситуацию в Афганистане

Как сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве, была подчеркнута важность слаженности действий пяти постоянных членов СБ ООН

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин обсудил по телефону во вторник с советником премьер-министра Великобритании по международным делам, заместителем советника премьера страны по национальной безопасности Дэвидом Куори ситуацию в Афганистане и борьбу с терроризмом.

"Были подробно обсуждены региональные кризисы и конфликты, находящиеся на рассмотрении Совета Безопасности ООН. Особое внимание уделено ситуации в Афганистане, включая задачи по борьбе с терроризмом и комплексному гуманитарному содействию. Подчеркнута важность слаженности действий пяти постоянных членов СБ ООН", - говорится в сообщении МИД РФ.

Движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о намерении вывести силы из страны. 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а талибы без боя вошли в Кабул. Военнослужащие США в ночь на вторник полностью оставили Афганистан, завершив свое 20-летнее присутствие в этой стране.

Теги
АфганистанВеликобританияРоссияВершинин, Сергей ВасильевичСмена власти в Афганистане
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