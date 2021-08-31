Правительство утвердило перечень мероприятий, связанных с преобразованием ЗАТО Саров

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Правительство утвердило перечень мероприятий переходного периода, связанных с преобразованием ЗАТО - города Сарова Нижегородской области. Соответствующее распоряжение правительства размещено во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ о присоединении к закрытому городу Сарову, в котором находится Российский федеральный ядерный центр, части муниципалитетов Нижегородской области и муниципалитета Мордовии.

"Утвердить прилагаемый перечень мероприятий переходного периода, связанных с преобразованием закрытого административно-территориального образования - города Сарова Нижегородской области. <…> Рекомендовать правительству Нижегородской области утвердить перечень осуществляемых органами государственной власти Нижегородской области и органами местного самоуправления мероприятий, связанных с преобразованием закрытого административно-территориального образования - города Сарова Нижегородской области", - говорится в документе.

Так, в перечне говорится о необходимости правительству Нижегородской области до июня 2022 года внести изменения в законы региона в части изменения границ Сарова, Дивеевского муниципального округа, Вознесенского муниципального округа и Нарышкинского сельсовета Вознесенского муниципального района. Правительству Мордовии и администрации Темниковского района - внести изменения в документы территориального планирования муниципалитета.

Также в указанные сроки органам местного самоуправления рекомендуется актуализировать генеральный план, либо скорректировать схему территориального планирования.

Российскому федеральному ядерному центру - Всероссийскому научно-исследовательскому институту экспериментальной физики рекомендовано до июня 2022 года установить на границах контролируемых зон ЗАТО видимые знаки и надписи, за исключением дорожных знаков.